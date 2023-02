Zondag Kuurne-Brussel-Kuurne, maar een WorldTour-ploeg slaat die over

Zondag is het Kuurne-Brussel-Kuurne, maar niet alle WorldTour-ploegen zullen aan de start staan.

Zaterdag is er de Omloop Het Nieuwsblad. Dat is een WorldTour-wedstrijd en daardoor zijn alle WorldTour-ploegen verplicht om die wedstrijd te rijden. Een dag later is het Kuurne-Brussel-Kuurne. Die wedstrijd behoort tot de ProSeries waardoor niet alle ploegen verplicht zijn om deel te nemen.

EF Education-EasyPost koos ervoor om KBK niet te rijden. Een van de redenen is omdat ze er het team niet voor hebben.

Een andere reden is de drukke kalender. In hetzelfde weekend is er ook de Ardèche Classic op zaterdag en de Drôme Classic op zondag. Nadien volgen nog de Trofeo Laigueglia en Strade Bianche. Ook zijn er nog Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico. Daarom koos EF Education-EasyPost ervoor om KBK te schrappen.