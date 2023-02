Ben Hermans probeert na long covid de draad weer op te pikken: "Hoop nog op een fatsoenlijk seizoen"

Ben Hermans probeert terug zijn plaats in het peloton te vinden. In 2022 was hij door long covid langdurig uit.

"Vorig jaar kreeg ik long covid en sindsdien lukt niets meer", vertelde Ben Hermans aan Sporza. Momenteel rijdt de Belg de UAE Tour in dienst van Israël-Premier Tech, maar hij staat met weinig ambities aan de start. "Ik kan niet meer recupereren en heb moeilijkheden met van alles en nog wat", ging Hermans verder. "Ik hoop die moeilijke periode hier achterwege te laten en weer een beter gevoel te krijgen." Al heeft Hermans nog geen idee wanneer hij de oude zal zijn: "In de UAE Tour probeer ik stap vooruit te zetten. Zo hoop ik nog een fatsoenlijk seizoen te rijden." Hermans weet ook nog niet wat hij na de UAE Tour zal rijden. Hij vermoedt dat hij de Settimana Coppi e Bartali zal rijden en vervolgens de Ronde van Romandië. "Een grote ronde is sowieso uitgesloten", was hij duidelijk.