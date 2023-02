Een opportuniteit! Wereldkampioenenkader van Remco Evenepoel op de markt: "Een echt meesterstuk!"

Stel je voor dat je kan rondrijden met het wereldkampioenenkader van Remco Evenepoel. Het hoeft niet langer een illusie te zijn.

Fietsleverancier Specialized heeft immers het kader van de fiets van de wereldkampioen op de markt gebracht. Remco Evenepoel maakt daar met veel plezier enige reclame voor op zijn Instagrampagina. "Ik introduceer een replica van mijn wereldkampioenenkader van Specialized", verkondgt Evenepoel, met daar enkele foto's aan toevoegend.

In profiel is te zien hoe Specialized en S-works in het zwart op het witte kader gedrukt staan. Er zijn ook andere elementen aanwezig die verwijzen naar zijn wereldtitel, zoals het logo van de UCI en ook de naam van Remco Evenepoel zelf.

"Een echt meesterwerk! Nu kan jij ook rijden wat ik kan rijden", aldus een enthousiaste Evenepoel. Eeder werd ook al een beperkte oplage op de markt gebracht van het kader waar Evenepoel de Vuelta mee won. Dat ging over de toonbanken voor een bedrag van 5700 euro.