Johan Museeuw geeft zijn topfavoriet voor de Omloop en ziet dat de tijd nu echt wel tikt voor Wout van Aert

Van Johan Museeuw mag de Omloop en de rest van het voorjaar nu wel komen. Van Aert is er in het openingsweekend nog niet bij, maar zet zwaar in op de Ronde en Roubaix. Het is ook wel tijd dat hij in die koersen zijn slag binnenhaalt, oordeelt Museeuw.

De Leeuw van Vlaanderen trok met VTM naar de Muur van Geraardsbergen, de iconische helling die zaterdag weer aan bod komt in de Omloop. Daar blikte hij in de nieuwsuitzending vooruit op zaterdag. "Ik zit toch met het jonge, Belgische talent Arnaud De Lie in het hoofd. Ik was ter plekke om hem zijn eerste wedstrijd in Spanje te zien winnen. Een jongen met body en karakter."

"Het zou goed zijn voor zijn carrière moest hij nu al een semiklassieker als de Omloop winnen. Als De Lie blijft standhouden op de Kapelmuur en Bosberg, is er niemand die hem verslaat in de sprint. Ik zou hem liever de Omloop zien winnen dan Kuurne", geeft Museeuw zijn persoonlijke voorkeur aan. "Dat hij voor de evolutie van zijn carrière weet dat hij zo'n koersen aankan. Hij heeft veel meer in zijn lichaam dan enkel sprinter te zijn."

SANREMO ENIG MONUMENT OP CV VAN AERT

Voor de echt grote afspraken dit voorjaar zal de naam van Van Aert steeds wederkeren. "Uiteraard kunnen we niet naast het fenomeen Wout van Aert, die in de Tour tijdritten en sprints wint. Maar als we eerlijk zijn: bij het winnen van Monumenten stopt het bij Milaan-Sanremo. Wordt het tijd om daar iets aan toe te voegen? Ja, elk jaar dat weg is, is voorbij."

Die overwinning in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix mag dus gaan komen. "Het is absoluut geen kritiek op Wout van Aert. Hij is bewonderenswaardig, maar het wordt wel tijd dat hij dit jaar, volgend jaar of het jaar nadien de Ronde van Vlaanderen wint."