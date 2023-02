Na boost door nipte overwinningen met de ploeg heeft Remco Evenepoel nu zelf afspraak op iconische beklimming

Remco Evenepoel ziet het wel zitten. Na de nipte overwinningen die de ploeg al behaalde, kan het niet anders dat de sfeer goed zit. Straks is het echt helemaal aan Evenepoel zelf.

Het Laatste Nieuws legde de ploegvoorstelling van Soudal Quick-Step voor aanvang van de derde rit in de UAE Tour vast. Remco Evenepoel kwam aan het woord op het podium en werd geconfronteerd met het feit dat het de voorbije dagen erg nipt was: 1 pixel voor Merlier in rit 1, 1 seconde bonus voor de ploeg in de ploegentijdrit.

"We krijgen er energie door", moest Evenepoel lachen. "Het was een geweldige start van deze koers. We hadden ons geen betere start kunnen wensen. Misschien startten we gisteren wel iets te traag, want we moesten ons nog haasten om terug te komen. Gelukkig hadden we uiteindelijk één seconde voorsprong en niet één seconde achterstand."

OPGAVE BIJ VORIGE DEELNAME

Hij deed het al wel deels in de ploegentijdrit, maar Evenepoel zal nu helemaal zijn kaarten op tafel moeten leggen in de rit met aankomst boven op Jebel Jais. Een mooe uitdaging. "Ja, natuurlijk. Bij mijn vorige deelname vier jaar geleden viel ik de dag voordien en moest ik opgeven. Ik had de kans niet om die berg op te rijden."

Dat zal de wereldkampioen nu dus wel kunnen doen. "Ik kijk echt uit naar deze mooe rit. We hebben een sterke ploeg, met jongens die de klimmers af kunnen zetten en jongens die me naar de top van de klim kunnen brengen."