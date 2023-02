Lotte Kopekcy imponeert met solo in de Omloop Het Nieuwsblad en pakt meteen haar eerste zege van het seizoen

Lotte Kopecky heeft meteen toegeslagen in de Omloop Het Nieuwsblad. De Belgische reed weg van de rest op de Muur en pakte zo haar eerste zege van het seizoen.

Net als de mannen reden ook de vrouwen hun Omloop Het Nieuwsblad. Net zoals in veel koersen bij de vrouwen bleef alles lang gesloten. Het peloton werd eigenlijk alleen maar verder uitgedund.

De Cubaanse Arlenis Sierra van Movistar was eigenlijk de eerste die er alleen van door ging op zo'n 26 kilometer van de streep. De Cubaanse nam bijna een minuut op het peloton, maar met de Muur en Bosberg nog het programma.

Op de vesten van de Muur van Geraardsbergen was het Lotte Kopecky die al de de knuppel in het hoenderhok gooide. De Britse Pfeiffer Georgi probeerde nog even te volgen, maar lang duurde dat niet.

Kopecky de beste op de Muur en Bosberg

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten had even daarvoor een fietswissel moeten doen. Kopecky kwam bij Sierra boven op de Muur en reed door tot op de Bosberg met de Cubaanse.

Op de Bosberg reed ze Sierra meteen uit het wiel en pakte ze een voorsprong van meer dan 30 seconden op het peloton. In de laatste kilometers kwam het peloton nog dicht, maar Kopekcy hield net stand. Ploeggenote Wiebes sprintte iedereen in het wiel voor de tweede plaats.

