Voor renners van de tweede lijn is de Omloop de ideale koers om hun voorjaar nu al te doen slagen

De Omloop Het Nieuwsblad is de eerste voorjaarsklassieker van het jaar in België. Toch laten heel wat toprenners de koers ook nu weer links liggen.

Geen Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe of Biniam Girmay aan de start in de Omloop Het Nieuwsblad. Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe komen in de Strade Bianche aan de start, Pogačar en Girmay in Milaan-Sanremo.

De Omloop is dan ook geen superaantrekkelijke wedstrijd (meer) voor de toppers. Ze kiezen liever voor een hoogtestage of de Strade Bianche, een wedstrijd die ieder jaar belangrijker wordt en ook weleens 'het zesde monument' genoemd wordt.

Die eerste keer op de kasseien en de Vlaamse heuvels komen rijden, het hoeft voor de toppers niet of het is geen prioriteit. Dat is niet alleen een trend van nu. Cancellara reed de Omloop slechts 2 keer, Boonen was er nooit in topvorm en de Omloop is dan ook de enige kasseiklassieker die hij niet won.

Voorjaar zou al geslaagd zijn met zege

Maar wie de Omloop ook wint, het blijft een zege die wel staat op een palmares. Van Baarle en Laporte zouden zo met voldoening in dienst kunnen gaan rijden voor Wout van Aert in de Ronde of Parijs-Roubaix terwijl Arnaud De Lie op zijn 20ste nu al zijn eerste klassieker kan winnen.

Het zal geen absolute topper zijn die zaterdag wint, maar het is voor de renners daar net iets onder wel een kans om hun voorjaar direct te doen slagen en met een ontspannen gevoel naar de rest van het voorjaar te trekken.