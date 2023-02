José De Cauwer ziet Belgische goednieuwsshow: superlatieven voor De Lie en "Nog meer eieren in mandje Van Aert"

De Omloop is gereden en José De Cauwer zag dat het goed was. Voor De Lie en Van Aert alleszins, terwijl slechts één van hen aan de start stond.

In zijn analyse bij Sporza kan De Cauwer niet om de suprematie van de mannen van Jumbo-Visma heen. "Ze waren outstanding, beter dan ik verwacht had. Wat ze doen op de Lange Munte, met 6 man wegrijden en daarna de koers controleren: geen enkele ploeg die in de buurt kwam."

De zege van Van Baarle is ook goed nieuws voor Van Aert, zo stelt De Cauwer. "Ja. Want ze gaan nu nog meer de eieren in het mandje van Wout van Aert leggen. Nu deze zege binnen is, denk ik dat ze volgende keer het liefst mét Wout van Aert winnen. Nu kunnen ze nog meer gokken alleen op Wout van Aert. Als je dan geklopt wordt, dan kan het zijn dat ze weer naar andere scenario's grijpen. Maar we gaan niet twijfelen aan Wout."

GOUDKLOMP DE LIE

Een andere Belg voor wie de sterren goed staan, is Arnaud De Lie. Op zijn twintigste kon hij na een val nog terugkeren, was hij bij de beteren op de Muur en spurtte hij naar plek 2. "Dan ben je een goudklomp, een diamant. Zijn ingesteldheid, de manier waarop hij rijdt. Dit is de wereldtop."