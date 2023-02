Lorena Wiebes is oppermachtig in de Omloop van het Hageland

Lorena Wiebes heeft de Omloop van het Hageland gewonnen. In de massasprint stond er geen maat op de Nederlandse.

Een dag na de Omloop Het Nieuwsblad was er voor de vrouwen koers tussen Aarschot en Tielt-Winge. Daar was er de Omloop van het Hageland. Onderweg waren enkele hellingen en de Roeselberg was in het slot de scherprechter.

Het 1e deel van de koers werd door een duo gekleurd, maar halfweg was hun liedje al uitgezongen. Op ruim 50 km van de streep probeerde een achttal weg te rijden. Daarbij zaten onder meer Marta Bastianelli, Lorena Wiebes en Floortje Mackaij. De samenwerking stokte al snel en zo werden ze weer ingerekend.

Op zo'n 40 km van de streep kwam opnieuw een duo aan de leiding. Ze reden een voorsprong van meer dan een minuut bijeen. In het peloton waren er op de hellingen enkele aanvalspogingen, maar die slaagden nooit. De voorsprong van het kopduo slonk wel en op 6 km van de streep werden ze weer gegrepen.

In de slotkilometers zag Mackaij haar kans schoon. Ze viel aan en streed om een handvol seconden. De achtervolging in het peloton werd door SD Worx geleid. Vooral Marlen Reusser deed het kopwerk. Zo kon Mackaij ingerekend worden en maakte het peloton zich op voor de sprint. Daarin stond geen maat op Wiebes. Ze won met meer dan een lengte voorsprong op Bastianelli en Audrey Cordon-Ragot