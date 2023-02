Alle bezig met haar volgende doelen: Lotte Kopecky verkent het parcours van topklassieker

Lotte Kopecky won zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad, maar is alweer met de rest van het voorjaar bezig. Ze is gespot op het parcours van een van de volgende topklassiekers.

Op zondag 9 april rijden ook de vrouwen hun Parijs-Roubaix. Lotte Kopecky is een van de topfavorietes en ze verkende 2 dagen na haar zege in de Omloop Het Nieuwsblad al het parcours van de Hel van het Noorden.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Kopecky dat het een ideaal moment was om het materiaal eens te testen. Op de kasseistroken fietsten ze goed door en op de tussenstroken hielden ze het rustiger. Al was het voortdurend tegenwind, wat voor Kopecky een tegenvaller was.

Ook had Kopecky het even over het parcours. Dat is hetzelfde als vorig jaar, op een rondje net na de start in Denain na. Voor haar blijft Carrefour de l'Arbre de zwaarste strook. Vooral in het begin liggen die stenen slecht.

Na haar verkenning verlegde Kopecky alweer haar focus. Zaterdag rijdt ze de Strade Bianche waar ze de titelverdedigster is.