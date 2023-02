Ook Van Aert niet boven de groep bij Jumbo-Visma en toch geloven ze volop in succes: "Daar kan Wout munt uit slaan"

Het is nog even wachten op zijn eerste wegkoers, maar Wout van Aert heeft bij Jumbo-Visma goede papieren om verder succes te boeken in de klassiekers. Daar is het management nog steeds van overtuigd.

Richard Plugge reageert in Het Laatste Nieuws op het forfait van Van Aert voor Strade Bianche. "Jammer voor Wout, voor ons, voor de ploeg en voor het publiek." De laatste tijd leggen steeds meer analisten er de nadruk op dat die zege in de Ronde of in Roubaix voor Van Aert er nu echt wel eens moet gaan komen.

"De buitenwereld eist veel. En lijkt soms te vergeten wat hij allemaal al heeft bereikt. Zijn erelijst is er één waar een pard de hik van krijgt. Milaan-Sanremo, Strade Bianche, groene trui en negen etappes in de Tour, Omloop, E3, Gent-Wevelgem, Amstel, ritten in Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Dauphiné..." Al zou hij één van die ritten ongetwijfeld graag inruilen voor een extra Monument. "Tuurlijk. Maar, we zijn ook nog wel even met 'bezig' hoor."

DOELEN STELLEN

"Elk jaar opnieuw legt Wout voor zichzelf de lat weer waanzinnig veel hoger", stelt Plugge vast. "Wel, wij samen mét hem. We volgen hem in dat traject. We geloven heel erg in het stellen van doelen. Zo kun je er ook echt naartoe werken en ervoor zorgen dat ze gerealiseerd worden."

Het is wel zo dat de ploeg met Van Baarle, Benoot en Laporte alternatieven heeft om wedstrijden mee te winnen. "Niemand staat boven de groep. Ook Van Aert niet. Wél geloof ik dat de kans op klassiek succes voor hem groter is mét die andere jongens om zich heen dan zonder. Waar je anders maar één renner in de gaten moet houden bij ons, zijn dat er nuu een paar meer. Daar kan Wout munt uit slaan."