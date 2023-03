Greg Van Avermaet sterk onder de indruk van uitblinker bij Jumbo-Visma: "Heel onderschatte renner"

Greg Van Avermaet reed geen slecht openingsweekend, maar brak ook geen potten. Ook hij was onder de indruk van Jumbo-Visma en specifiek van één renner.

Greg Van Avermaet werd in de Omloop Het Nieuwsblad 34ste, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij 81ste. Geen topweekend dus voor Van Avermaet, al had hij wel zijn redenen.

Zo was Van Avermaet een van de vele renners die verrast was door de gladde kasseien van de Muur van Geraardsbergen en stond hij plots te voet. Hij probeerde wel nog terug te keren op de Bosberg, maar tevergeefs.

Van Avermaet was zeker niet ontevreden over zijn conditie en het gevoel op de fiets en kijkt dus met een positief gevoel naar de komende koersen. Daar zal ook hij weer moeten opboksen tegen het sterke blok van Jumbo-Visma, dat alomtegenwoordig was tijdens het openingsweekend.

Onder de indruk van Jumbo-Visma

Van één renner van Jumbo-Visma was Van Avermaet onder de indruk. "Ik heb Jan Tratnik altijd een heel onderschatte renner gevonden. En ze hebben dat blijkbaar opgepikt. Dat is zaterdag weer gebleken. Als hij in een sterk collectief kan rijden en vooraan zit, is dat één van de sterkste renners van het peloton", zegt hij bij In de Leidertrui.

Jumbo-Visma heeft dan ook nog Laporte, Van Baarle, Benoot en Van Hooydonck. En daar moet Wout van Aert dan nog bij komen. "Ik vind het leuk om zien, maar laat ons hopen dat we er ook weerwerk tegen kunnen bieden", zegt Van Avermaet nog.