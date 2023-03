Greg van Avermaet evenaart record in een koers die hem uitstekend ligt

Greg Van Avermaet gaat al heel wat jaren mee in het peloton. De Belg stond dan ook in heel wat koersen ook heel wat keren aan de start.

De Strade Bianche is zaterdag nog altijd maar aan zijn 17de editie toe. Toch staat Greg Van Avermaet zaterdag al voor de 13de keer aan de start en daarmee evenaart hij de Italiaan Giovanni Visconti, die vorig jaar zijn fiets aan de haak hing.

Van zijn vorige twaalf deelnames reed Van Avermaet ook altijd uit en daarin doet niemand beter. Van Avermaet haalde ook acht keer de top tien, met in 2015 en 2017 een tweede plaats.

De Italiaan Daniel Oss staat op twee met voorlopig 12 deelnames, de Pool Maciej Bodnar startte al 10 keer. De twee staan zaterdag ook aan de start.

Van Avermaet is zaterdag de enige Belg in de selectie van AG2R-Citroën. Geen Dewulf of broers Naesen in de selectie dus. Van Avermaet deelt het kopmanschap met de Italiaan Andrea Vendrame, woensdag nog tweede in de Trofeo Laigueglia.