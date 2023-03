Jonge Belg met al meerdere podiumplaatsen startte niet in Italiaanse openingskoers door blessure, ook Strade Bianche komt te vroeg

Lennert Van Eetvelt (21) was uitstekend begonnen aan zijn eerste seizoen bij de profs met al meteen twee podiumplaatsen in de Challenge Mallorca in Spanje. Afgelopen zondag kwam Van Eetvelt echter ten val in de Faun Drôme Classic.

Van Eetvelt verscheen woensdag echter wel aan de start van de Trofeo Laigueglia en tekende ook het startblad, maar kroop niet op zijn fiets. Volgens zijn ploeg Lotto-Dstny was de jonge Belg nog niet genoeg hersteld van zijn val.

Volgens Het Nieuwsblad zou Van Eetvelt last hebben van een blessure aan een bilspier. De Strade Bianche van komende zaterdag zou dan ook nog te vroeg komen voor Van Eetvelt.

🇮🇹 #TrofeoLaigueglia @LennertVEetvelt did not take the start in Trofeo Laiglueglia today. He is not yet recovered from his crash in France this weekend.