Tadej Pogačar nu al dol op zijn nieuwe ploegmaat Tim Wellens: "Nog niet te veel gezien"

Tim Wellens maakte na 10 jaar bij de Lotto-ploeg de overstap naar UAE Team Emirates. En daar wordt zijn komst duidelijk gesmaakt.

Wellens reed in de Ruta del Sol al samen met zijn nieuwe kopman Tadej Pogačar. De Sloveen won toen drie ritten en het eindklassement, Wellens pakte ook zijn ritzege mee.

En bij UAE Team Emirates kunnen ze de komst van Wellens wel smaken. "Ik was erg verrast over hoe goed hij is als renner, als ploegmaat en als mens", zegt Tadej Pogačar bij Sporza.

"Als alles goed verloopt, zal hij zeker een meerwaarde zijn in de Tour-ploeg. Hij is zeer bescheiden en professioneel. Ik heb nog niet te veel renners gezien die meer professioneel zijn dan Tim."

Sfeermaker Wellens

Maar ook naast de fiets blijkt Wellens een meerwaarde te zijn. "Hij is ook dol op verhalen, bijvoorbeeld over kamergenoten die dingen uitvreten tijdens hun slaap."

"Als iemand iets aan tafel vertelt, dan pikt hij in met een cycling story. Of als het stil is, zegt hij: cycling story! En dan begint hij aan zijn verhaal.