Waarom Tadej Pogačar de Strade Bianche schrapte? Unieke ploegentijdrit in Parijs-Nice stelt hem voor heel wat uitdagingen

De ploegentijdrit in Parijs-Nice belooft spektakel te worden. En dat komt door de unieke regels die er zullen gelden.

Na 30 jaar wordt er nog eens een ploegentijdrit gereden in Parijs-Nice. Maar liefst 32,2 kilometer tegen de klok. In tegenstelling tot in andere ploegentijdritten telt niet de tijd van de derde of vierde renner, wel van de eerste.

De tactiek in de ploegentijdrit wordt dus helemaal anders dan in andere ploegentijdritten, waar een ploeg altijd moet samen blijven tot de meet. Nu moet de kopman eigenlijk gelanceerd worden richting de laatste kilometer(s).

Tadej Pogačar schrapte onder meer de Strade Bianche om de tactiek voor de ploegentijdrit te bepalen en meer ingespeeld te zijn op zijn ploegmaten voor deze ploegentijdrit.

Interessante maar vreemde ploegentijdrit

"We besteden veel tijd specifiek aan het werken aan deze ploegentijdrit. Het verandert veel en bepaalt ook welke renners we meenemen voor deze koers", zegt teammanager Matxin bij Cyclingnews.

"Het feit dat de tijd van de eerste renner die over de finish rijdt telt, wil zeggen dat we maar één kopman kunnen selecteren. Je moet voor aanvang duidelijk bepalen wie je leider gaat zijn, terwijl we normaal twee kopmannen aanduiden voor rittenkoersen", zegt Matxin nog.

"Deze ploegentijdrit wordt een individuele tijdrit na 30 kilometer. Interessant, maar ook een beetje vreemd. Het zal erop neerkomen om de inspanning voor Tadej in het begon zo goed mogelijk te beperken, zodat hij maximaal kan uithalen in de finale."