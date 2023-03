Wout van Aert over een van de hoofddoelen in zijn carrière: "Die beloning is zo groot"

Nog geen Wout van Aert in de Strade Bianche, maar wel later in Tirreno-Adriatico en ook in de andere voorjaarsklassiekers. Ook later in het jaar ligt er nog een groot doel.

Van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heeft Wout van Aert al langer een doel gemaakt. Maar ook het WK is een van de doelen die hij zeker heeft aangestipt dit jaar. "Iconisch" noemt Van Aert de regenboogtrui in de docureeks All In: Team Jumbo-Visma op Amazon Prime. "Een heel jaar pronken met dat shirt... Ik vind het wel mooi dat die beloning zo groot is. Ik ben iemand die erop kickt om net iets anders te zijn dan de rest. Dat spreekt me wel aan." Van Aert pakte in het tijdrijden al twee keer zilver en ook op de weg werd het in 2020 zilver. Vorig jaar in Wollongong werd Van Aert vierde. In het veld weet Van Aert al wat het is om met de regenboogtrui rond te rijden, hij werd al drie keer wereldkampioen veldrijden.