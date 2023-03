Parijs-Nice: een voorbode van het spannende duel dat we in juli in de Tour willen zien?

Zondag start Parijs-Nice. Als er niets meer gebeurt, dan staan Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar allebei aan de start. Mogelijk zien we in 2023 al een 1e duel dat we in de Tour de France verwachten.

Sinds de Tour de France volgden Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar vooral hun eigen weg. Vingegaard nam een lange pauze en trok zich lange tijd bij zijn familie terug. Eind september hervatte hij uiteindelijk in de CRO Race, waar hij 2 ritten won.

Pogacar, daarentegen, ging na de Tour meteen verder, maar in de Clasica San Sebastian botste hij meteen op zijn limieten. Daardoor nam hij gedwongen pauze. Eind augustus hervatte hij dan weer. Hij reed de Bretagne Classic, de Canadese koersen (met winst in Montréal) en het WK. Nadien reed hij nog enkele Italiaanse koersen met een zege in de Tre Valli Varesine.

Nadien kwamen ze elkaar in 2022 nog één keer in koersverband tegen en dat was in de Ronde van Lombardije. Pogacar won en Vingegaard werd op meer dan 2 minuten 16e.

PSYCHOLOGISCH VOORDEEL

In 2023 zullen ze elkaar in Parijs-Nice voor het eerst kruisen. Allebei rijden ze de rittenkoers als voorbereiding op de koersen later op het seizoen. Voor Vingegaard is dat de Tour. Voor Pogacar zijn er naast de Tour ook nog de voorjaarsklassiekers.

Parijs-Nice niet winnen, zou geen drama zijn voor hen, maar als ze kunnen winnen, zullen ze het niet laten liggen. Beiden willen natuurlijk zo veel mogelijk winnen. Ook kan dat een psychologisch voordeel tegenover de andere opleveren, wat in juli handig kan zijn.

In dat opzicht krijgen we tussen 5 en 12 maart dus mogelijk een mooie strijd tussen Pogacar en Vingegaard. Eerder lieten ze al zien dat ze in orde zijn. In principe moeten ze in Parijs-Nice nog net dat tikkeltje beter zijn. Zo krijgen we in Parijs-Nice misschien al een voorbode op het duel straks in juli.