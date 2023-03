Jonas Vingegaard laat voor de start van Parijs-Nice niet in zijn kaarten kijken

Jonas Vingegaard staat aan de start van Parijs-Nice. Hij gaat voor de zege, maar de Tour de France blijft het hoofddoel.

In Parijs-Nice probeert Jonas Vingegaard voor de eindzege te vechten. In de 1e plaats moet hij daarvoor Tadej Pogacar kloppen, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

In de richting van de Tour de France moet je volgens Vingegaard van die mogelijke strijd geen psychologische oorlog maken. Vingegaard refereerde naar de Tirreno-Adriatico van vorig jaar. Daarin was Pogacar duidelijk de betere, maar in juli won Vingegaard uiteindelijk. Voor Vingegaard is dat genoeg. Volgens hem zeggen de prestaties begin maart niets over de Tour.

Vingegaard ziet Pogacar niet als enige concurrent. Hij denkt ook aan INEOS Grenadiers die in de rittenkoersen van een week volgens hem ook altijd sterk zijn.

Over het parcours in Parijs-Nice weet Vingegaard voorlopig weinig. Hij denkt wel aan de voorlaatste etappe met aankomst boven op de Col de Couillole. Dat is een lange en hoge beklimming en daar komt Vingegaard zijn sterkte naar boven. Hij refeerde naar de Granon en Hautacam vorig jaar in de Tour. Volgens hem waren dat zijn beste dagen ooit op een fiets.