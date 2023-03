Jonas Vingegaard over hét kantelpunt in zijn carrière: "Dat veranderde mijn mindset compleet"

Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar strijden deze week in Parijs-Nice een eerste keer tegen elkaar. Het wordt al een klein voorproefje richting de Tour.

In de eerste rit van Parijs-Nice ging Pogačar en Vingegaard er al meteen alleen vandoor in het slot. Lang duurde het wel niet, maar het voorspeld toch een heel interessante week te worden.

Maar ook als Vingegaard Parijs-Nice niet wint, dan zal hij niet treuren. "Maar of je hier nu wint of niet, goed bent of slecht: dat zegt niks over je vormpeil straks in juli. De Tour is ook nog wel wat anders dan een rittenkoers van één week", zegt Vingegaard bij HLN.

Zaterdag wordt wellicht de dag van Vingegaard, dan volgt de lange slotklim Col de la Couillole (15,8 km aan 7,3% gemiddeld). "Dáár schuilt mijn kracht, hebben we tijdens de hoogtestages vastgesteld."

Kantelpunt op de Mont Ventoux

Ook vorig jaar in de Tour kon Vingegaard Pogačar twee keer lossen op een lange klim, op de Col du Granon en Hautacam. Een eerste keer lukte hem dat op de Mont Ventoux in de Tour van 2021, toen Vingegaard tweede werd.

"Dat veranderde mijn mindset compleet, ja. Van de doemgedachte dat ik Pogačar bergop nooit zal kunnen losfietsen naar de vaststelling dat ik er af en toe wél in slaag", zegt Vingegaard nog.