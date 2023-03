Michel Wuyts komt met hard oordeel over ploeggenotes Kopecky en Vollering na Strade Bianche

Kom het nog goed tussen Lotte Kopecky en Demi Vollering? Na de Strade Bianche leek de relatie tussen de twee niet al te goed te zijn.

Lotte Kopecky en Demi Vollering reden in het slot van de Strade Bianche het gat met koploopster Faulkner nog dicht en reden samen de laatste beklimming op. Kopecky ging eenmaal boven over Vollering en leek op weg naar de zege.

Maar in de laatste meters ging Vollering nog op en over Kopecky en snoepte haar de zege nog af. De twee leken na de finish niet echt blij en stonden dan ook op een paar meter van elkaar in afwachting van de uitslag. En dat was er ook nog het "kutwijf"-incident.

Kom nooit meer helemaal goed

"Ik heb nog maar weinig zo’n gevoel gehad na zo’n koers. Het was lang onduidelijk was de uitslag was, maar die rensters stonden meters van elkaar. Een heel gespannen sfeer. Vollering zou ook ‘kutwijf’ hebben geroepen richting Kopecky, de journalist van NOS bevestigde mij dit", stelt Stijn Vlaeminck bij Wuyts & Vlaeminck.

Michel Wuyts ziet het dan ook slecht in voor de toekomst. "Dit komt nooit meer helemaal goed tussen Kopecky en Vollering. Argwaan is een dodelijk gevoel, zeker in het wielrennen", is hij duidelijk.