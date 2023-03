OFFICIEEL: ex-renner van Intermarché-Circus-Wanty heeft een nieuwe ploeg

Domenico Pozzovivo heeft een contract bij Israël-Premier Tech getekend. Het voorbije jaar reed hij voor Intermarché-Circus-Wanty.

Net als in 2022 moest Domenico Pozzovivo lang zoeken naar een nieuwe ploeg. Toen vond hij half februari nog bij Intermarché-Wanty-Gobert (nu Intermarché-Circus-Wanty) onderdak. In 2023 moest de Italiaan nog wat langer wachten. Zelf had hij al bevestigd in Italiaanse media en nu maakte Israël-Premier Tech het officieel. Pozzovivo tekende een contract van een jaar. Zo telt het team het maximale aantal van 30 renners.

"Het is geweldig om na zo lang te wachten nog een ploeg te vinden die de zware maanden zonder competitie en enkel training en dat zonder een team terugbetaalt", vertelde Pozzovivo op de website van het team.

"De Giro is een van de grote doelen en daar wil ik de top 10 halen", heeft Pozzovivo ondanks zijn 40-jarige leeftijd nog altijd veel ambitie. "Later wil ik ook meestrijden in de klassementen van de rittenkoersen van een week. Op het einde van het seizoen zijn er ook nog de Italiaanse koersen waarin ik me wil tonen. Zo past de Ronde van Lombardije goed bij me."

Pozzovivo zal voor Israël-Premier Tech in de Settimana Coppi e Bartali debuteren. Die wedstrijd gaat vanaf 21 tot en met 25 maart door. "Ik start wat later dan gewoonlijk aan het seizoen, maar wel met dezelfde motivatie", aldus de Italiaan.