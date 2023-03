De sneeuw gooit roet in het eten: vrouwenwedstrijd afgelast

De GP Oetingen is afgelast. De sneeuwval heeft daarvoor gezorgd.

Vanmorgen stond het Pajottenland waar de GP Oetingen doorgaat, zoals op zoveel plaatsen op met een sneeuwtapijt. De organisatie ging op inspectie en besliste om de wedstrijd af te gelasten. Door de sneeuw wil het geen risico's nemen.

Er was ook even het plan om nog een omloop met enkele plaatselijke rondes uit te stippelen, maar ook dat werd opgeborgen. De sneeuw liet ook dat niet toe.

Zo blijft Lorena Wiebes een jaar langer de titelverdedigster van de GP Oetingen. Vorig jaar was ze oppermachtig in de sprint. Als de wedstrijd wel zou doorgegaan zijn, dan zouden we sowieso een opvolgster hebben gekregen. SD Worx, de ploeg van Wiebes, stond immers niet aan de start.