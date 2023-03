Ploegmaat schat het huidige vormpeil van Wout van Aert in

Wout van Aert speelt op dit moment wat verstoppertje. Jumbo Visma draait alvast op volle toeren, maar hoe zit het met onze landgenoot?

Met het schrappen van zijn deelname aan de Strade Bianche, omdat zijn conditie nog niet helemaal top zou zijn, zaaide Wout van Aert de nodige twijfel over zijn vormpeil.

Het dreamteam van Jumbo Visma draait ook zonder Wout van Aert al op volle toeren, met al hun renners nu al in absolute topvorm. En dan moet Wout van Aert nog komen.

“Ik kijk ernaar uit om met hem te koersen. Geloof me: hij is in orde, hoor. Dat maakten die drie weken hoogtestage op Tenerife mij wel klaar en duidelijk”, vertelt Nathan Van Hooydonck aan Het Laatste Nieuws.

Ziekte speelde hem wel wat parten, maar dat kan iedereen meemaken. “Geef hem gewoon wat rust en tijd. Komt wel goed tegen de kasseiklassiekers, zijn grote doelen. Er is helemaal geen reden om het tegendeel te vermoeden.”