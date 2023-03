Pogačar zit alweer in het geel na krachttoer in Parijs-Nice, maar hij was vooral verbaasd door Vingegaard

Tadej Pogacar zit na de vierde rit in Parijs-Nice de gele trui. De Sloveen pakte al zijn zesde zege van het seizoen.

De aanloop naar de slotklim in Parijs-Nice was wat nerveus door de wind, maar uiteindelijk bleef alles samen tot die slotklim. "Op het vlakke was het al heel zwaar met de waaiers, daardoor was het een chaos", zei Pogačar achteraf.

Op de slotklim viel Vingegaard op vier kilometer van de meet aan, Pogačar volgde maar nam niet over. "Ik dacht dat hij supersterk was. Ik counterde daarom niet meteen zijn aanval, maar besloot te wachten op de rest."

Verrast door passen van Vingegaard

David Gaudu viel aan en die pakte meteen zo'n 20 seconden, Pogačar zette de tegenaanval in. Vingegaard was niet mee en probeerde naar Pogačar toe te rijden. "Toen hij daarna het gaatje niet kon dichtrijden, is hij gekraakt. Ik was wel wat verrast dat Vingegaard moest passen"

Pogačar pakte niet alleen de ritzege, maar ook weer het geel. "Het was nochtans niet het plan om het geel al te pakken. Maar ja, je zegt geen 'neen' tegen een gele trui." In het klassement heeft Pogačar nu 10 seconden voorsprong op Gaudu en 44 op Vingegaard.