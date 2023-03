Lefevere geeft zichzelf bloot met pijnlijk verhaal uit zijn jeugd: "Niet verbitterd of gefrustreerd, maar het is wel gebeurd"

Patrick Lefevere heeft zichzelf bloot gegeven zoals hij nog nooit eerder deed. Zijn jeugd was één van de gespreksonderwerpen in het eerste deel van de docu over hem.

Lefevere zat donderdag ook in De Afspraak om meer duiding te geven bij 'Patrick Lefevere, Godfather van de koers'. Er werd een fragment getoond uit die docu waaruit bleek dat Lefevere slaag kreeg van zijn moeder als kind. "Mijn moeder kwam uit een gezin van elf kinderen. In dat gezin verstonden kinderen het alleen maar als ze slaag kregen. Op school kenden ze maar één regel: slaan of lijfstraffen."

Er was natuurlijk ook een bepaalde context. "Ik was een moeilijk kind. Als je lief bent tegen mij, kun je veel krijgen. Als je niet lief bent, krijg je niets. Ik was als kind een slechte eter. Ik wou niet eten wat ik niet lekker vond en dan was er maar één manier om het als het ware in te kloppen."

KOLENKELDER

"We vlogen in de kolenkelder. Mijn broer was al na één minuut aan het janken. Ik hoorde mijn vader zeggen: "Laat ze eruit". Als we eruit wilden, moesten we zeggen dat we het niet meer gingen doen. Ik bleef nog wat zitten. Ik ben niet verbitterd, ik ben niet gefrustreerd, maar het is wel gebeurd", omschrijft Lefevere hoe hij er nu tegenaan kijkt.

"Het is later wel goedgekomen tussen ons", verduidelijkt Lefevere over zijn band met zijn moeder. "Jammer genoeg is mijn moeder heel vroeg gestorven." Op welke manier bepalen de gebeurtenissen van vroeger nu zijn eigen werkwijze? "Niet. Met roepen en slaan bereik je niets. Mensen vergeten rap. Als ik één goede dag heb, vergeet ik al het slechte."