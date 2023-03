Michel Wuyts heeft een tip voor Wout Van Aert in de toekomst: "Ik ben er zeker van dat ze erbij Jumbo-Visma over nadenken"

Wout Van Aert probeert in 2023 opnieuw de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix te winnen. Michel Wuyts vraagt zich af of dat zal lukken en heeft een tip voor de toekomst.

De voorbije jaren pakte Wout Van Aert telkens naast winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Hij kwam nooit verder dan een 2e plaats en werd in de sprint geklopt of er was iemand anders al weggereden.

Michel Wuyts denkt dat de veldritwinter daarvoor iets tussenzit. Die is volgens hem zeer afmattend en daardoor komt hij in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het moment van de waarheid te kort.

In zijn column in Het Laatste Nieuws stelt Wuyts voor dat het misschien beter is om het crossseizoen eens over te slaan. "Ik denk dat ze daar bij Jumbo-Visma zeker over aan het nadenken zijn", schreef Wuyts. "Al ik denk dat Van Aert zijn 1e liefde niet meteen zal dumpen, maar als hij opnieuw niet kan winnen, kan hij daar anders over denken."