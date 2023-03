Ook in Nederland hebben ze last van het slechte weer: wedstrijd bij de vrouwen geannuleerd

De Drentse Acht is geannuleerd. De sneeuwval zat daarvoor iets tussen.

In Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico moesten ze al met de weersomstandigheden rekening houden. In Frankrijk gelasten ze de etappe volledig af. In Italië werd de slotklim ingekort.

Ook in het noorden van Nederland waren de weersomstandigheden ongunstig. Toch besliste de organisatie van de Drentse Acht om de koers toch te laten starten. Ook werd er beslist om het parcours in te korten. Zo moesten de rensters maar 87 en geen 140 km rijden.

Na de start nam de neerslag alleen maar toe en door de vriestemperaturen werd het sneeuw. Daarop besliste de organisatie om de koers definitief stil te leggen en om de veiligheid van de rensters te waarborgen. Zo blijft Christine Majerus de laatste winnares van de Drentse Acht.