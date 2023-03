Tadej Pogačar onthult waarom hij al zo vroeg aanviel op de slotklim in Parijs-Nice

In de koninginnenrit van Parijs-Nice heeft Tadej Pogačar opnieuw toegeslagen. De Sloveen haalde het in de sprint van Gaudu en Vingegaard.

Tadej Pogačar moest duidelijk diep gaan bleek uit zijn eerste reactie na de aankomst. "Dit was de eerste écht zware dag van het seizoen. We gingen vanaf de start vol gas.", zei hij in zijn flashinterview.

"INEOS Grenadiers deed een flinke inspanning in het midden van de etappe, waardoor iedereen aan het begin van de slotklim al helemaal stuk zat. Vandaag was écht de zwaarste strijd van de hele week."

Koers ging zoals hij ze voorspeld had

Pogačar viel al vroeg aan op de slotklim, op zo'n 5,5 kilometer van de streep. "Het was misschien een beetje te vroeg, maar ik wilde niet te veel renners in de eerste groep, zodat er minder gepokerd zou worden. Op het einde ging het perfect, precies zoals ik mij had voorgesteld", zei de Sloveen.

Pogačar breidde zijn voorsprong in het klassement uit van 6 tot 12 seconden op Gaudu. "Morgen (zondag, red.) is een hele zware dag, misschien wel de zwaarste dag van allemaal, maar de beklimmingen liggen mij dan ook beter denk ik. We gaan er alles aan doen om de gele trui te verdedigen", besloot Pogačar.