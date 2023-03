🎥 Nederlander schenkt ploeg van Fabian Cancellara verrassend eerste zege in klassieker Milaan-Turijn

In Milaan-Turijn heeft de Nederlander Arvid de Kleijn de zege gepakt. De Kleijn was in de sprint sneller dan Gaviria en zijn landgenoot Van Uden.

Met Milaan-Turijn stond woensdag de eerste van twee Italiaanse klassiekers op het programma met start in Milaan. In tegenstelling tot Milaan-Sanremo geen officiële beklimmingen op het parcours, zoals vorig jaar. Zes renners kozen voor de vlucht van de dag, met daarbij de Belg Johan Meens van Bingoal WB. Ze kregen nooit meer dan vier minuten van het peloton, waar de sprintersploegen zich organiseerden. Op iets minder dan tien kilometer van de streep waren ze er aan voor de moeite. Op zo'n 6,5 kilometer van de streep toch nog wat opschudding met een val van onder meer Groenewegen, die snel weer op zijn fiets zat. De Kleijn de snelste in de sprint Groenewegen sprintte uiteindelijk niet meer mee doordat hij nog bijna ten val kwam in de slotkilometer. Uiteindelijk was het de ploeg van Cancellara, Tudor, die de sprint in handen nam. De Nederlander Arvid de Kleijn hield uiteindelijk net Fernando Gaviria af door de deur dicht te doen. De Colombiaan werd tweede, de Nederlander Van Uden werd derde. Jordi Meeus is eerste Belg op plek zeven. 🚴🇮🇹 | Arvid de Kleijn wint verrassend de massasprint in Turijn. Hij verslaat Fernando Gaviria! 🥇🇳🇱 #MilanoTorino



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/giPDDkoZ7i — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 15, 2023 Results powered by FirstCycling.com