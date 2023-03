Merlier heeft ideaal scenario in gedachten voor Nokere Koerse, schaduwkopman onzeker bij Soudal-Quick Step

Tim Merlier staat in Nokere Koerse voor het eerst in 2023 aan de start van een Belgische koers. Merlier won vorig jaar in Nokere nog.

Tim Merlier won dit seizoen al vier keer. Een ritzege in de Ronde van Oman, twee in de UAE Tour en ook een in Parijs-Nice. En hij maakte ook nog deel uit van de ploeg die de ploegentijdrit won in de UAE Tour.

Maar nu is hij tijd voor enkele Belgische koersen, te beginnen met Nokere Koerse. Net als vorig jaar wil hij sprinten voor de overwinning op Nokereberg.

"De wedstrijd is lastig genoeg om het uiteen te trekken. Het parcours is best stevig. Het maakt er de koers wel mooier op", zegt Merlier bij Sporza.

Vernon met problemen

Met de Brit Ethan Vernon, die al de Trofeo Palma en twee ritten in de Ronde van Rwanda won, heeft Soudal-Quick Step nog een snelle man. Maar Vernon heeft last van zijn knie en maag.

In de GP Monseré stond Vernon voor het laatst aan de start en daar moest hij al snel opgeven. Hij zal dus wellicht ook moeten werken voor Merlier.