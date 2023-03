Niki Terpstra schat de vorm van Mathieu van der Poel richting Milaan-San Remo in

Mathieu van der Poel staat zaterdag aan de start van Milaan-San Remo. Sommigen hebben hun twijfels over zijn vorm, maar Niki Terpstra denkt dat je er rekening mee gaat moeten houden.

De voorbije week reed Mathieu van der Poel de Tirreno-Adriatico. Hij deed geen enkele keer mee voor de dagzege, maar werkte wel hard voor het team.

De Tirreno-Adriatico was de laatste voorbereiding van de Nederlander richting Milaan-San Remo. Zijn vorm was al beter dan in de Strade Bianche, maar er zijn mensen die over zijn vorm twijfelen.

Niki Terpstra denkt dat van der Poel wel in orde zal zijn. Dat ziet hij door de lead-out die van der Poel voor Jasper Philipsen deed. Zo kon Philipsen 2 etappezeges boeken. Aan Het Nieuwsblad vertelde van der Poel daar vertrouwen uit moet putten.

De Tirreno-Adriatico moet van der Poel volgens Terpstra als laatste bouwsteen richting zijn topvorm zien. Terpstra gelooft niet in de theorieën dat van der Poel zijn goede vorm aan het camoufleren was. Hij weet dat als van der Poel aan de start staat, dat je dan altijd met hem rekening moet houden.