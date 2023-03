Ook Niki Terpstra waarschuwt Tadej Pogacar richting de Tour de France

Tadej Pogacar heeft al heel wat indruk gemaakt, maar van buitenaf krijgt hij waarschuwingen. Eerder was er al de waarschuwing van Johan Bruyneel en tussen Parijs-Nice en Milaan-San Remo doet Niki Terpstra nog eens hetzelfde.

Dit seizoen pakte Tadej Pogacar meteen uit. Hij won op verbluffende wijze de Jaén Paraiso Interior en daarna de Ruta del Sol. Afgelopen week was hij dan weer veruit de beste in Parijs-Nice. Hij won er 3 ritten en het eindklassement.

Pogacar verkeert in uitstekende vorm en wil die nog tot Luik-Bastenaken-Luik volhouden, maar Niki Terpstra vraagt zich bij Het Nieuwsblad af of dat wel mogelijk is. De Ronde van Vlaanderen wil hij nog geloven, maar daarna weet hij het niet. Pogacar rijdt alles en dat vindt Terpstra erg extreem.

Zo vraagt Terpstra zich af welke invloed dat op de zomer zal hebben. Terpstra vindt dat als de Tour de France zijn hoofddoel is, dat Team UAE Emirates hem dan moet afremmen.

Dat laatste klinkt bekend in de oren, want enkele weken geleden was er al Johan Bruyneel die dezelfde mening had. Het leidde tot een discussie en UAE ging niet met de uitspraken van Bruyneel akkoord. Ze verklaarden dat Pogacar nog maar aan 70% zit.