🎥 Intensief! Mathieu van der Poel stoomt zich aan zijde van Vermeersch op deze manier klaar voor Milaan-Sanremo

Dat heeft hij er van gemaakt met wereldkampioen gravelracen Gianni Vermeersch. Niet op de wegfiets, ook niet op de gravelfiets. Wel op rollen: samen hebben ze meegedaan aan de tweede etappe van de Tour of Watopia, blijkt uit beelden van de sociale media van Alpecin-Deceuninck.

De Tour of Watopia is een virtuele wedstrijd die via het virtuele wielerplatform Zwift betwist kan worden. "Zowel Mathieu van der Poel als Gianni Vermeersch gingen voluit, in aanloop naar Milaan-Sanremo", staat nog op de Twitterpagina van hun wielerploeg te lezen.

Bad weather? @GoZwift’s #TourOfWatopia to the rescue! 😅



Both @mathieuvdpoel and @GVermeersch went all in today for stage 2 of the famous Tour of Watopia, ahead of @Milano_Sanremo 🔥



➡️ Now it’s your turn! : https://t.co/uveqeIfEYc



📹 @facepeeters pic.twitter.com/jhPtvshMwz