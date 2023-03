Goed nieuws vanuit het kamp Alpecin-Deceuninck: renner maakt na maanden blessureleed rentree

In het voorjaar van 2022 doken de problemen voor het eerst op. Jonas Rickaert voelde pijn ter hoogte van de liesstreek. Na onderzoek bleek dat het om een vernauwing van de liesslagader ging. Hij moest geopereerd worden en maanden revalideren.

Nadien keerde Rickaert in september al terug in het peloton. Hij reed de Omloop van het Houtland en de Memorial Fred De Bruyne, maar opnieuw speelden de problemen zich op. Rickaert moest een 2e operatie ondergaan en opnieuw revalideren.

Half maart 2023, bijna een jaar verder, is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Hij zit in de selectie voor de Bredene Koksijde Classic die vrijdag wordt verreden.

We can’t describe how happy we are to announce @RickaertJonas is racing @bredenekoksijde! After months of rehabilitation and perseverance, Jonas is making his competition return tomorrow! 💪#AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/wxYEgN9d7J