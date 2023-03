Patrick Lefevere ziet gelijkenissen tussen Julian Alaphilippe en renners van vroeger en nu

Julian Alaphilippe is een van de schaduwfavorieten voor Milaan-San Remo. Al is hij nog niet 100%, zo weet Patrick Lefevere.

Patrick Lefevere beschreef in zijn column in Het Nieuwsblad dat Julian Alaphilippe de typische pijntjes heeft van de kopman net voor een belangrijke koers. De Fransman heeft wat last aan de keel.

Voor Milaan-San Remo komt Alaphilippe mogelijk nog te kort, maar volgens Lefevere gaat La Primavera met zijn 300 km hem deugd doen voor de Vlaamse koersen.

Dat was vroeger ook het geval met Tom Boonen. Boonen was matig in het openingsweekend. Daarna was hij in Milaan-San Remo al beter en volgens Lefevere was Boonen vanaf Dwars door Vlaanderen, toen de 1e koers, in topvorm.

Ook tussen Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe ziet Lefevere gelijkenissen. Enkele jaren geleden zag Lefevere Alaphilippe nog spelenderwijs koersen winnen. Of dat liet de Fransman zo toch zien. Tegenwoordig ziet Lefevere Pogacar met een aura van wie doet mij iets? rondrijden. Dat zag Lefevere bij Alaphilippe vroeger ook.