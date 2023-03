Duitser van Jayco-AlUla wint Per Sempre Alfredo en boekt zo zijn 1e profzege

Felix Engelhardt heeft Per Sempre Alfredo gewonnen. Hij was in Sesto Fiorentino de snelste in een sprint.

Naast de Trofeo Alfredo Binda voor de vrouwen was er ook nog Per Sempre Alfredo. Die wedstrijd, ter ere van Alfredo Binda, werd in Sesto Fiorentino, in de buurt van Firenze, gereden. Vanuit Firenze ging het via een lange lus richting Sesto Fiorentino, waar er nog 2 plaatselijke ronden, met de beklimming van de Collina als scherprechter, waren. In totaal was de koers 190 km lang. 6 renners kleurden de hele dag en kregen een maximale voorsprong van 4 minuten. Op 60 km van het einde werden ze weer gegrepen. Daarna koos een duo (Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) en Alexis Guerin (Bingoal-WB)) het hazenpad. Bij het begin van de laatste ronde hadden ze nog altijd een kleine 40 seconden, maar op 13 km van de streep werden ook zij gegrepen. Vervolgens waren er nog 2 aanvallen, maar de aanvallers vielen letterlijk weg. Daardoor gingen we met een groep naar de finish en daar bleek Felix Engelhardt van Jayco-AlUla de snelste. Hij won voor Mark Stewart en Anders Foldager. Het is de 1e profzege voor Engelhardt.