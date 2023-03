Adrie van der Poel ook zwaar onder de indruk van nummer dat Mathieu opvoerde en beleefde het op speciale manier

Als ook Adrie onder de indruk is, dan moet het wel een heel straf nummer zijn dat Mathieu van der Poel heeft opgevoerd in Milaan-Sanremo. Adrie was er, in tegenstelling tot de vriendin van Mathieu, niet bij in Italië.

"Ik ben rustig thuisgebleven", zegt Adrie van der Poel in Het Laatste Nieuws. "Ik zag relatief weinig, af en toe flitskes." Apart. "Liever ben ik zelf actief op zo'n koers dan dat ik er thuis naar kijk in de zetel of aan start en finish. Je eigen zoon die daar rijdt. Ik denk dat dat moeilijk voor te stellen is wat dat betekent. Ik maak gewoon dat ik iets om handen heb." Wat niet betekent dat Adrie er niet met bewondering naar gekeken heeft. "Ik vond het zeker één van zijn sterkste nummertjes ooit. Zeker op het vlakke vond ik hem kalm en stil op de fiets zitten. Er zat 'stamp' op, het ging vooruit. Terwijl je op die andere gezichten toch meer verbetenheid zag. Wout, Filippo, Tadej: ze waren duidelijk diep moeten gaan." IN VOETSPOREN VAN POULIDOR Mathieu won zo dezelfde koers die zijn grootvader Poulidor 62 jaar geleden won. "Dat zijn zo van die ijkpunten, zolas ook die gele trui in de Tour twee jaar geleden. Hij doet het toch maar, hé." Kan Van der Poel nog sterker worden de komende periode? "Misschien kan er nog een heel klein beetje bij, ja." Al kan zijn voorjaar nu eigenlijk al niet meer kapot, zo redeneert Adrie. "Feit is: déze heeft hij alvast beet. Het zal hem anders doen koersen. Meer relaxed."