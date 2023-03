Dat zal Wilfried Peeters graag zien: in de GP naar hem genoemd juichen de jonge wolven voor vijfde maal dit seizoen

Zondag stond de Zuidkempense Pijl op het programma, een eendagskoers van ruim 150 kilometer met start en aankomst in Mol. Die wedstrijd heeft ook de naam GP Wilfried Peeters meegekregen en dus was het vooral uitkijken naar hoe de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step het er vanaf bracht. Die deed het uitstekend.

Jonathan Vervenne zette de puntjes op de i door het mooi af te ronden. Drie seconden nadat de 19-jarige winnaar over de streep was gekomen, spurtte Gianluca Pollefliet (opleidingsploeg Lotto-Dstny) naar plek 2. Met de Italiaan Raccagni had het Soudal Quick-Step Devo Team nog een talent op het podium.

Another victory for @SoudalQSdevTeam ✌️



Jonathan Vervenne soloes to the squad’s fifth win of the season at the GP Wilfried Peeters, where he was joined on the podium by teammate Andrea Raccagni 👏 pic.twitter.com/enJaGocDju