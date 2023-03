"Volgende keer niet twijfelen om Van der Poel te volgen": trainer van verrassing in Sanremo lonkt naar ander Monument

Mathieu van der Poel haalde in Sanremo zijn slag thuis. Met het oog op andere Monumenten heeft de concurrentie de hoop nog niet verloren.

'Operatie Roubaix', kopt La Gazzetta dello Sport als het over Filippo Ganna gaat. Het was misschien wel het meest verrassend dat hij er nog bij was in de ultieme finale van Milaan-Sanremo. De Italiaan reed naar een knappe tweede plaats.

EERSTE KEER

"De volgende keer zal hij niet twijfelen om Van der Poel te volgen", oordeelt Ineos-trainer Dario Coni. Volgens hem moet Ganna ook wennen aan het koersen tegen toppers in de klassiekers. "Het was nu pas de eerste keer dat Filippo met de giganten van het wielrennen in zo'n situatie terechtkwam."

Diens tweede plaats in Milaan-Sanremo wordt aangegrepen om ook in winst in Parijs-Roubaix te geloven. "Operatie Roubaix begon eigenlijk al in de winter van 2021." Door ziekte kon Ganna vorig jaar echter niet meedoen in de Helleklassieker. "In december 2022 zijn we opnieuw aan de slag gegaan."