Oud-winnaar start toch in Classic Brugge-De Panne door ziekte bij Soudal-Quick Step: "Misschien kan hij exploot van 2020 herhalen"

Soudal-Quick Step mikt op Fabio Jakobsen voor de Classic Brugge-De Panne. Maar met de voorspelde waaiers kan het wel eens een scenario zoals in 2020 worden.

Soudal-Quick Step mikte in de voorbije twee sprintkoersen, Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic op Tim Merlier. Maar in de Classic Brugge-De Panne start de Belgische kampioen niet. Nochtans is Merlier uittredend winnaar daar.

Fabio Jakobsen is de sprinter van dienst woensdag, Merlier mikt zondag op Gent-Wevelgem. Maar met de mogelijke waaiers zijn er ook nog andere scenario's mogelijk in Brugge-De Panne.

"Ik denk dan aan de editie van 2020 toen Yves Lampaert eerst deel uitmaakte van een groep van twaalf renners en erin slaagde om op 7 kilometer van de finish een solo op te zetten. Hij vervangt in de ploeg de zieke Casper Pedersen. Misschien kan hij zijn exploot van toen nog eens herhalen?", zegt ploegleider Wilfried Peeters.

Zo veel mogelijk renners in finale

Door de vele sprintersploegen verwacht Peeters dat veel ploegen het zullen willen samen houden tot einde, maar door de weersvoorspellingen wordt het wellicht ook een zware koers.

"Wij zien wel hoe het verloop van de wedstrijd eruit zal zien maar het komt er bij ons vooral op aan om zo veel mogelijk renners in de kop van de wedstrijd te hebben", zegt Peeters nog.

