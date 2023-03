Zege van Mathieu van der Poel in Milaan-San Remo bezorgt zichzelf en Alpecin-Deceuninck reuzensprongen op de wereldranking

Mathieu van der Poel heeft een grote sprong op de wereldranking gemaakt. Zijn zege in Milaan-San Remo zit daar veel voor tussen. Ook leverde dat heel wat punten voor Alpecin-Deceuninck op. Ze staan nu ook tussen de WorldTour-ploegen.

Tadej Pogacar blijft ook na Milaan-San Remo aan de leiding in de UCI-ranking staan. Achter hem zag hij Wout Van Aert en Remco Evenepoel haasje over doen. Van Aert pakte met zijn 3e plaats in La Primavera extra punten, terwijl Evenepoel afgelopen week niet actief was.

Achter hen kwam Mathieu van der Poel de top 5 binnen. Dankzij zijn zege in Milaan-San Remo steeg hij 7 plaatsen. Zo gaan bijna alle andere renners een plaatsje achteruit en staat Arnaud De Lie 6e. Christophe Laporte komt ook nog de top 10 binnen.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 5140,86 punten

2. Wout Van Aert: 4482 punten

3. Remco Evenepoel: 4345,21 punten

4. Jonas Vingegaard: 3092,57 punten

5. Mathieu van der Poel: 2541,67 punten

6. Arnaud De Lie: 2510 punten

7. Pello Bilbao: 2254,14 punten

8. Aleksandr Vlasov: 2229 punten

9. Stefan Küng: 2185,57 punten

10. Christophe Laporte: 2168 punten

© photonews

Team UAE Emirates blijft de beste ploeg op de UCI-ranking. De volledige top 5 blijft dezelfde, alleen worden de verschillen groter. Zo heeft UAE een voorsprong van meer dan 1400 punten. Het verschil met Intermarché-Circus-Wanty is ondertussen zo'n 2000 punten.

Achter hen is er een grote sprong van Alpecin-Deceuninck. Een week eerder was er al een sprong en kwamen ze de top 25 binnen. Deze keer hebben ze de top 10 in het vizier. De zege van van der Poel in Milaan-San Remo heeft daar heel veel mee te maken. Op een week tijd vervijfvoudigde de ploeg bijna zijn UCI-punten.