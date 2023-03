Gerben Thijssen weet wie hij moet kloppen in Classic Brugge-De Panne: "Met de voorspelde wind is hij mijn favoriet"

In de Classic Brugge-De Panne staan heel wat topsprinters aan de start. Maar of het een sprint wordt is nog af te wachten. Gerben Thijssen weet alvast wie hij moet kloppen om te winnen.

Gerben Thijssen is een van de Belgische sprinters van het moment met zijn overwinningen in de GP Monseré en de Bredene Koksijde Classic. En Thijssen tekende nog maar net een contract tot eind 2025 bij Intermarché-Circus-Wanty. Thijssen krijgt met Bonifacio, Van Poppel, Johansen, Petit, Planckaert en Rex mee in de Classic Brugge-De Panne. En sterke ploeg die hem in een goede positie moet brengen in de sprint. Philipsen topfavoriet voor Thijssen Maar of het sprint wordt, weet Thijssen nog niet zeker. "Die voorspelde zuidwester in De Moeren gaat brokken maken", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Maar als het een sprint wordt dan weet Thijssen wie hij moet kloppen: Jasper Philipsen. Thijssen kent Philipsen al van bij de junioren, toen ze samen bij Balen BC reden, net als Jordi Meeus. "Met de voorspelde wind is hij mijn favoriet. Als ik Jasper in De Panne klop, zit ik dicht. Honderd procent zeker", zegt Thijssen nog.