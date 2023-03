Zwaar verdict voor Julie De Wilde na val in Classic Brugge-De Panne

Op iets meer dan tien kilometer van de streep trok DSM in de Moeren nog eens door. Julie De Wilde had zich laten verrassen en zat op een gaatje en kwam achter de Britse Alice Barnes te zitten.

Barnes tikte tegen het achterwiel van haar voorgangster en viel. De Wilde kon de val niet meer ontwijken van viel op haar rechterschouder. De Wilde greep naar haar schouder en werd naar het ziekenhuis van Veurne gebracht om zich te laten onderzoeken.

Daar werd donderdagavond dan een breuk in het rechterschouderblad vastgesteld. Het zou gaan om een niet verplaatste breuk. Maar toch lijkt De Wilde de rest van het voorjaar te zullen moeten missen.

En dat terwijl ze net goed in vorm was met 13e plaats in de Ronde van Drenthe en een 7e plaats in Nokere Koerse.

#BruggeDePanne - UPDATE @JulieDeWilde1 šŸ”ˆ



Examinations in the hospital of Veurne revealed an undisplaced fracture of the right scapula (shoulder blade). After a deeper evaluation tomorrow, the rehabilitation process can be defined. #FenixDeceuninck pic.twitter.com/e2gd8jOf0P