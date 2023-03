Soudal-Quick Step en Lefevere doen wat ze niet willen doen en verrassen stevig met selectie voor Gent-Wevelgem

Verrassing in de selectie van Soudal-Quick Step voor Gent-Wevelgem. Zowel Tim Merlier als Fabio Jakobsen zitten in de selectie.

In de E3 Saxo Classic was Yves Lampaert de beste van Soudal-Quick Step met een 16de plaats. In Gent-Wevelgem rekent de ploeg zowel op Tim Merlier als op Fabio Jakobsen.

In zijn column in Het Nieuwsblad zei Lefevere het volgende: "In Gent-Wevelgem doen we wat we eigenlijk niet willen doen: zowel Merlier als Jakobsen opstellen. Fabio wil graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten. In Gent-Wevelgem kunnen we de E3 al doen vergeten", zei Lefevere.

Naast Merlier en Jakobsen rekent ook op Asgreen, Lampaert, Declercq, Sénéchal en Van Lerberghe. "Met Tim, Fabio en Bert hebben we enkele frisse krachten maar ook Kasper, Yves en Florian geven ons opties. Zoals steeds wordt de Kemmelberg cruciaal, en pas na de laatste passage zullen we weten hoe de kaarten liggen", stelt ploegleider Steels.