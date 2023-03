Tadej Pogacar moet ploegmaat voor de rest van het voorjaar missen na zware aanrijding op training

Juan Sebastian Molano, dit jaar al winnaar van een rit in de UAE Tour en de GP Denain, was vrijdag aan het trainen in en rond Waregem toen hij plots aangereden werd door een auto die plots afsloeg naar links.

Molano en vooral zijn fiets vlogen meters ver weg en hij ging hard tegen de grond. De Colombiaan werd naar het ziekenhuis gebracht en daar werden een hoofdwonde, een hersenschudding en een gebroken teen vastgesteld.

Molano, die normaal zondag Gent-Wevelgem zou rijden, zal daardoor out zijn voor de rest van het voorjaar.

Unfortunately @sebasmolano_ will be ruled out of @GentWevelgem having sustained numerous injuries in a training crash in Belgium.

Amongst his injuries, Molano suffered concussion and a fractured toe which will keep him on the sidelines for some weeks.



Ánimo Sebas 🙏 #WeAreUAE pic.twitter.com/Hns7BzLKFT