Fabian Cancellara kijkt met bewondering naar Tadej Pogačar: "Heb dat nog nooit gezien"

Fabian Cancellara kijkt met bewondering naar Tadej Pogačar. De Sloveen won al twee keer de Tour, maar is nu ook in de klassiekers telkens vooraan te vinden.

In de tijd van Fabian Cancellara dachten klassementsmannen zoals Andy Schleck of Alberto Contador er zelfs niet aan om te starten in kasseiklassiekers. Tadej Pogačar doet het wel.

"Ik heb nog nooit een klassementsrenner zo zien aanvallen in de klassiekers. Zouden we Jonas Vingegaard zien doen wat Tadej deed? Geen kans", zegt Cancellara bij Cyclingnews.

Meer klassieke renner dan ronderenner

"De laatste (en ook enige, red.) renner die Harelbeke en de Tour de France won was Geraint Thomas, maar hij moest keuzes maken en zich specialiseren in een bepaald gebied. Tadejs stijl is gewoon niet typisch voor een ronderenner."

"Zijn manier van bewegen, kracht zetten op de kasseien, forceren op de beklimmingen. Hij is een natuurtalent. Voor mij lijkt hij momenteel meer op een klassieke renner dan op een ronderenner", stelt de Zwitser nog.