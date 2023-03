Lotto-Dstny wedt graag op twee paarden, Arnaud De Lie zorgt voor verduidelijking: "Of ik kopman ben? Ja, maar..."

Wedden op twee paarden, dat is dubbele kans op winst, zo redeneren ze bij Lotto-Dstny. Arnaud De Lie is één van die twee 'paarden'.

Zoals het hele peloton had De Lie een regenvest aan bij het vertrek van Gent-Wevelgem in Ieper. De Stier van Lescheret was zich bewust van de omstandigheden. "Ik verwacht een zware koers. Zeker in deze wedstrijd, met de regen en de wind die erbij komt."

Ik rijd supergraag in dit weer

Al heeft de 21-jarige krachtpatser van Lotto-Dstny daar niet meteen iets op tegen. "Ik rijd supergraag in dit weer. Of ik kopman ben? Ja, maar Caleb Ewan is in supergoede vorm. Dat hebben we kunnen zien in Milaan-Sanremo."

Uiteindelijk zal toch de kaart van één van deze twee snelle mannen getrokken moeten worden. "Als we met twee kaarten kunnen spelen, is dat goed voor ons. Dat zien we wel onderweg."