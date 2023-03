José De Cauwer voorspelt de kansen van de Grote Drie in voor de Ronde van Vlaanderen

Na de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem is weer heel wat meer duidelijk geworden over de waardeverhoudingen voor de Ronde van Vlaanderen. José De Cauwer geeft zijn mening.

In de E3 Saxo Classic won Wout van Aert ondanks het feit dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar op de beklimmingen eigenlijk beter waren. In Gent-Wevelgem was Van Aert de sterkste, maar schonk hij de zege aan zijn ploegmaat Laporte.

Wat leert dit voor Van Aert met het zicht op de Ronde van Vlaanderen? "Vorige vrijdag dachten we inderdaad dat er nog wat procentjes bij moesten. En er zal hoogstwaarschijnlijk wel iets bijgekomen zijn nu", zegt José De Cauwer bij Sporza.

"Maar misschien bij die andere twee (Van der Poel en Pogačar, red.) ook, dat weten we niet. We moeten wachten tot zondag", zegt De Cauwer nog.

Wie is de favoriet voor de Ronde?

Wie is dan de favoriet voor 'Vlaanderens Mooiste'? "Ik denk dat die drie zondag allemaal op gelijke hoogte zullen starten. Er zijn er drie en daarachter krijgen we waarschijnlijk een heel aparte koers. Alweer", schat De Cauwer in.