Mathieu van der Poel komt altijd maar weer Wout van Aert opnieuw tegen in de koers en legt uit hoe dat aanvoelt

Mathieu van der Poel en Wout van Aert: keer op keer blijven ze mekaar tegenkomen in de koers, in welke discipline ook. Hoe is dat om zoiets te ervaren?

Dit onderwerp is aan bod gekomen tijdens een interview van Mathieu van der Poel op Eurosport. "Het is iets waar ik niet meer over nadenk. Het gebeurt al zo lang, het voelt natuurlijk aan om met hem vooraan in de koers te zitten. Je moet je eigen grenzen verleggen om hem te proberen te verslaan."

Onder meer de aanwezigheid van Van Aert maakt het voor Van der Poel uitdagender. "Als je elke koers met vijf minuten voorsprong zou winnen, zou het niet meer nodig zijn om te trainen. Nu weet je dat je top moet zijn om te proberen de koersen te winnen. Want het niveau ligt heel erg hoog."

FUN BELEVEN

"Als je de benen hebt, probeer ik het ook wat fun te maken", zegt de speelvogel in Van der Poel. "Soms heb je daar niet de vorm voor, maar ik probeer het altijd." Er enige variatie in houden, is voor hem belangrijk. "Ik ben blij dat ik soms de ene fiets kan ruilen voor de andere. Ik zou het saai vinden om het hele jaar op de wegfiets te rijden."

De Nederlander heeft klasse te over, al garandeert dat niets. "Iets wat ik de voorbije jaren geleerd heb, is om te aanvaarden dat je geklopt bent, ook als je de beste bent. Dat is makkelijk er als je al mooie koersen gewonnen hebt. Ik probeer respectvol te zijn ten opzichte van tegenstanders en probeer hen dan volgende keer wel te verslaan."